Şans Topu sonuçları açıklandı! 17 Eylül Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?

Milli Piyango Online tarafından düzenlenen Şans Topu çekilişine dair sonuçlar ve büyük ikramiyenin durumu da yoğun şekilde sorgulanıyor. 17 Eylül Şans Topu sonuçları belli oldu mu, çekiliş devretti mi ve oyunun güncellenen kuralları neler gibi sorular yanıt bekliyor.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 18 Haziran 2001 tarihinden itibaren düzenlenmeye başlamıştır. Sayısal şans oyunları arasında yer alan Şans Topu (5+1), iki farklı sayı grubundan belirli miktarda numara seçilerek oynanır.

Birinci sayı grubu 1'den 34'e kadar, ikinci sayı grubu ise 1'den 18'e kadar olan sayılardan oluşur. Oyuncular, ilk gruptan 5 sayı ve ikinci gruptan 1 sayı seçerek kuponlarını oluşturur.

Çekilişler noter huzurunda gerçekleştirilir ve canlı olarak yayımlanır. Sonuçlar çekilişin ardından Milli Piyango'nun resmi internet sitesinde paylaşılır. 5+1 kombinasyonunu doğru tahmin eden talihliler büyük ikramiyeyi kazanır.

Bunun dışında 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de daha düşük tutarlarda ikramiye kazanma hakkı elde eder. (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden alabilirken; (4+1) ve (5) bilenler hem Loto bayilerinden hem de Milli Piyango şubelerinden ödüllerini tahsil edebilir. (5+1) bilenler ise ikramiyelerini doğrudan Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nden alabilir. Kazanılan tüm ikramiyeler 1 yıl içerisinde çekilmelidir.

17 EYLÜL ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI

17 Eylül 2025 Çarşamba günü yapılan Şans Topu çekilişine ait sonuçlar: