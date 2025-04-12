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Şanlıurfaspor Amedspor CANLI izleme linki var mı? Süper Lig Şanlıurfaspor Amedspor maçı ne zaman?

Şanlıurfaspor Amedspor CANLI izleme linki var mı? Süper Lig Şanlıurfaspor Amedspor maçı ne zaman?
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Süper Lig'de haftanın en önemli maçlarından Şanlıurfaspor Amedspor maçı öncesi Şanlıurfaspor Amedspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Şanlıurfaspor Amedspor maçına saatler kaldı. Peki, Şanlıurfaspor Amedspor maçı hangi kanalda? Şanlıurfaspor Amedspor maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Süper Lig'in önemli mücadelelerinden Şanlıurfaspor Amedspor maçı detayları araştırılıyor. Peki, Şanlıurfaspor Amedspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Şanlıurfaspor Amedspor maçı yayın bilgisi haberimizde! Şanlıurfaspor Amedspor CANLI İZLEME LİNKİ var mı?

ŞANLIURFASPOR AMEDSPORMAÇI HANGİ KANALDA?

Şanlıurfaspor ile Amedspor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, Bein Sports Max 2, TRT Spor kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

ŞANLIURFASPOR AMEDSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Şanlıurfaspor Amedspor maçı, 12 Nisan Cumartesi günü oynanacak.

Şanlıurfaspor Amedspor maçı, saat 19.00'da başlayacak.

ŞANLIURFASPOR AMEDSPORMAÇI KAÇ KAÇ?

Şanlıurfaspor Amedspor maçı henüz başlamadı.

ŞANLIURFASPOR AMEDSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Şanlıurfaspor ve Amedspor, karşı karşıya geleceği Trendyol 1. Lig maçı, Şanlıurfa'da, GAP Arena Stadyumu'nda oynanacak.

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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