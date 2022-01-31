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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA, Mehmet Fatih Aslan - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 13,28-14,77 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 13,28-14,77 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
NohutKg6,006,00

Kırmızı mercimekKg13,2814,77
MısırKg2,453,90
BuğdayKg4,955,11

ArpaKg3,003,20
Kütlü pamukKg9,00

21,98

Preseli pamukKg

27,00

39,00

Yağlık çiğitKg

3,50

3,74

AA / Mehmet Fatih Aslan - Ekonomi

Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Mısır, Ekonomi, Haber

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