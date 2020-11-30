Şanlıurfa Ticaret Borsası
30.11.2020 16:51 | Son Güncelleme: 30.11.2020 16:54
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 6,10 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 6,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı mercimek
|Kg
|6,10
|6,10
|Nohut
|Kg
|2,00
|4,60
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,67
|Buğday
|Kg
|1,92
|2,73
|Mısır
|Kg
|0,90
|1,50
|Fasulye
|Kg
|6,80
|7,90
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan
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