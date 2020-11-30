Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

30.11.2020 16:51 | Son Güncelleme: 30.11.2020 16:54
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 6,10 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 6,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kırmızı mercimek

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 Kg 6,10 6,10
Nohut Kg 2,00 4,60
Arpa Kg 1,00 1,67
Buğday Kg 1,92 2,73
Mısır Kg 0,90 1,50
Fasulye Kg 6,80 7,90

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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