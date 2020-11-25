Şanlıurfa Ticaret Borsası
25.11.2020 13:51 | Son Güncelleme: 25.11.2020 13:54
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 10,60-13,50 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 10,60-13,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|5,80
|6,31
|Fasulye
|Kg
|7,00
|7,00
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,10
|Buğday
|Kg
|1,50
|2,58
|Nohut
|Kg
|3,00
|3,00
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,15
|2,30
|Preseli pamuk
|Kg
|10,60
|13,50
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş
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