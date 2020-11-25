Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

25.11.2020 13:51 | Son Güncelleme: 25.11.2020 13:54
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 10,60-13,50 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 10,60-13,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimek Kg 5,80 6,31
Fasulye Kg 7,00 7,00
Arpa Kg 1,00 1,10
Buğday Kg 1,50 2,58
Nohut Kg 3,00 3,00
Yağlık çiğit Kg 2,15 2,30
Preseli pamuk Kg 10,60 13,50

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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