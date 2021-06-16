Şanlıurfa'da doğal antibiyotik hasadı başladı
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Şanlıurfa'da doğal antibiyotik hasadı başladı

Şanlıurfa'da doğal antibiyotik hasadı başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde doğal antibiyotik olarak bilinensarımsağın hasadı başladı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde doğal antibiyotik olarak bilinensarımsağın hasadı başladı.

Birecik ilçesine bağlı Mezra Mahallesinde Çiftçi Yunus Altun, 150 dönüm arazi üzerinde toprakla buluşturduğu sarımsağın hasadını yapmaya başladı. Yaklaşık 40 derece sıcaklık altında tarım işçileri tarafından yapılan hasat, çiftçinin yüzünü güldürmedi. Çiftçi Altun, pandemi nedeniyle ihracatın olmadığını belirterek, sarımsağın kilosunu tarlada 2 ile 3 lira arasında aracılara sattıklarını aktardı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da doğal antibiyotik hasadı başladı
Şanlıurfa'da doğal antibiyotik hasadı başladı
Şanlıurfa'da doğal antibiyotik hasadı başladı
Şanlıurfa'da doğal antibiyotik hasadı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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