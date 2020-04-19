SANKO, “Yarın olacak” filmi ile “Biz de buradayız” dedi SANKO Holding, COVID-19 salgını sebebiyle bugünlerde en çok morale ve desteğe ihtiyacı olan topluma yeni yayınladığı reklam filmiyle sesleniyor.

SANKO Holding, COVID-19 salgını sebebiyle bugünlerde en çok morale ve desteğe ihtiyacı olan topluma yeni yayınladığı reklam filmiyle sesleniyor. Filmde Sanko Holding, "yarın olacak" diyor. "Korkmaz umut inşa edenler, bilirler hep yarın olacak" diyerek karamsarlığa kapılmadan geleceğe umutla bakma çağrısında bulunuyor. Kaynak: Dunya.com