Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ocakta 929 yatırım teşvik belgesi verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ocakta 929 yatırım teşvik belgesi verdi

03.03.2021 08:29 | Son Güncelleme: 03.03.2021 08:32
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ocakta 929 yatırım teşvik belgesi verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ocak ayında 929 yatırım teşvik belgesi verilmesine imza attı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ocak ayında 929 yatırım teşvik belgesi verilmesine imza attı.

Bakanlığın, Ocak 2021 dönemi yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ocakta 929 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 14 milyar 367 milyon 528 bin 371 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 26 bin 135 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan, sabit yatırım tutarı 551 milyon 419 bin 365 lira olan ve 2 bin 214 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 86 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde, yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi alan firmaların sabit yatırım tutarı 3 milyar 434 milyon 924 bin 626 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı 9 bin 245 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Berat Albayrak Nikol Paşinyan Süleyman Soylu Necmettin Erbakan
Magazin Eda Ece Hande Soral Kenan Doğulu İbrahim Tatlıses
Spor Mustafa Er Metin Oktay Mustafa Yumlu Halis Özkahya Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ocakta 929 yatırım teşvik belgesi verdi - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 08:32:28. #1.16#
title