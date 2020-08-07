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"Sanayi kenti"nde teşvikli yatırımlarla 5 bin kişiye iş kapısı açılacak

Sanayi ve teknoloji kenti Kocaeli'de hayata geçirilmesi planlanan ve sabit yatırım tutarı 4,5 milyar lira olarak öngörülen 156 yatırım projesi teşvik kapsamına alındı.

07.08.2020 10:59 | Son Güncelleme: 07.08.2020 10:59

Sanayi ve teknoloji kenti Kocaeli'de hayata geçirilmesi planlanan ve sabit yatırım tutarı 4,5 milyar lira olarak öngörülen 156 yatırım projesi teşvik kapsamına alındı.

Türk sanayisinin merkez üssü Kocaeli, başta imalat sanayisi projeleri olmak üzere yeni yatırımlarda teşvik talebinin en yüksek olduğu kentler arasında yer alıyor.

AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, sanayi kentinde gerçekleştirilecek yatırımlar için ocak-haziran döneminde düzenlenen teşvik belgesi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54 artış gösterdi.

Yılın ilk yarısında başta imalat sanayi olmak üzere eğitim, sağlık ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek 156 yatırım projesi teşvik kapsamına alındı.

Teşvik belgesi düzenlenen yatırımların 21'i yabancı sermayeli projelerden oluştu.

Toplam sabit yatırım tutarının 4 milyar 574 milyon lirayı bulması öngörülen projeler tamamlandığında kentte 4 bin 926 kişilik yeni istihdam alanı açılması bekleniyor.

Teşvik kapsamına alınan projelerin sektörel dağılımı incelendiğinde, imalat sanayisine yönelik desteklerin çoğunlukta olduğu görülüyor.

Devlet desteğinden faydalanacak yatırımların 144'ünü imalat sanayi, 9'unu hizmetler, 3'ünü enerji sektörü projeleri oluşturuyor.

Teşviklendirilen yatırım projeleri, devletin sağladığı sigorta primi iş veren hissesi, yüzde 80'e varan vergi indirimi, faiz yardımı, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası gibi desteklerden faydalanacak.

49 megavatlık RES projesine teşvik

Yatırım desteği almaya hak kazanan sanayi projeleri otomotivden savunma sanayisine, mobilyadan ambalaj sektörüne kadar çeşitlilik gösteriyor.

Bir enerji firması tarafından hazırlanan rüzgar enerjisi santrali (RES) projesi, 534 milyon lirayla yatırım tutarının büyüklüğü bakımından ilk sırayı alıyor. Kurulu kapasitesi 49 megavat olacak santralin 12 kişiye iş imkanı sağlaması öngörülüyor.

Demir çelik sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın 257 milyon liralık yatırım maliyetiyle hayata geçireceği tesis, yatırım tutarının büyüklüğü açısından ikinci sırada bulunuyor. Yıllık 21 bin ton tel ve 65 bin ton çubuk üretim kapasitesine sahip olacak tesis tamamlandığında 204 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Yatırım tutarının büyüklüğü bakımından havacılık sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın 214 milyon 445 bin liralık tevsi projesi üçüncü sırada yer alıyor. Çeşitli makine aksam ve parçalarıyla sac kalıpların üretileceği proje tamamlandığında 75 kişiye yeni iş sahası açılacak.

Teşvik belgesi verilen projeler arasında en fazla istihdamı ise endüstriyel tesis imalat ve montajına yönelik faaliyet gösteren bir firma tarafından gerçekleştirilecek yatırım sağlayacak. Muhtelif çelik konstrüksiyon, basınçlı ve basınçsız ekipmanlar, muhtelif üretim tesislerinin üretileceği tesisin 600 kişilik istihdam oluşturması bekleniyor.

Kocaeli'de bir medikal firması tarafından kurulacak tıbbi ve medikal cihaz tesisi de dikkati çeken yatırım projeleri arasında yer alıyor. Yıllık 6 milyon astım cihazı üretim kapasiteli tesiste 54 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Taşımacılık, depo yönetimi ve gümrükleme alanlarında hizmet veren bir lojistik firmasının güneş enerjisi santrali projesi için de teşvik belgesi düzenlendi. Yatırım tutarı yaklaşık 9 milyon lira olan santralin kurulu gücü 2 megavat olacak.

Kaynak: AA

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