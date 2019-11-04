Samuel Eto’o'dan Poker

04.11.2019 20:08

İspanyol futbol kültüründe dört gollü performanslara 'poker' adı verilir. 2008-09 sezonunda Barcelona'nın Nou Camp'ta Valladolid'i ağırladığı maçta Kamerunlu forveti Samuel Eto'o sadece ilk yarıda dört defa ağları sarsarak 'poker' yapmıştı. Ülkemizde de forma giyen Eto'onun 45 dakikalık dört gollü resitalini izliyoruz.