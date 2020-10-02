Samsunspor Nadir Çiftçi ile 2 yıllık anlaşma imzaladı
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Samsunspor Nadir Çiftçi ile 2 yıllık anlaşma imzaladı

02.10.2020 16:09 | Son Güncelleme: 02.10.2020 16:14
Samsunspor Nadir Çiftçi ile 2 yıllık anlaşma imzaladı

Samsunspor, hücum oyuncusu Nadir Çiftçi'yi 2 yıllığına renklerine bağladı.

Samsunspor, hücum oyuncusu Nadir Çiftçi'yi 2 yıllığına renklerine bağladı.

Kırmızı-beyazlı kulüp, en son Çaykur Rizespor'da forma giyen hücum oyuncusu Nadir Çiftçi ile 2 yıllık anlaşma imzaladı. Nuri Asan Tesisleri'nde yapılan imza törenine 28 yaşındaki oyuncunun yanı sıra Genel Menajer Mustafa Aztopal da katıldı.

Nadir Çiftçi 2 yıllığına kendisini Samsunsporlu yapan mukaveleye imza attı. - SAMSUN

Samsunspor Nadir Çiftçi ile 2 yıllık anlaşma imzaladı
Samsunspor Nadir Çiftçi ile 2 yıllık anlaşma imzaladı
Samsunspor Nadir Çiftçi ile 2 yıllık anlaşma imzaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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