Samsunspor Nadir Çiftçi ile 2 yıllık anlaşma imzaladı

Samsunspor, hücum oyuncusu Nadir Çiftçi'yi 2 yıllığına renklerine bağladı.

Samsunspor, hücum oyuncusu Nadir Çiftçi'yi 2 yıllığına renklerine bağladı.

Kırmızı-beyazlı kulüp, en son Çaykur Rizespor'da forma giyen hücum oyuncusu Nadir Çiftçi ile 2 yıllık anlaşma imzaladı. Nuri Asan Tesisleri'nde yapılan imza törenine 28 yaşındaki oyuncunun yanı sıra Genel Menajer Mustafa Aztopal da katıldı.

Nadir Çiftçi 2 yıllığına kendisini Samsunsporlu yapan mukaveleye imza attı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı