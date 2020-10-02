Samsunspor Nadir Çiftçi ile 2 yıllık anlaşma imzaladı
02.10.2020 16:09 | Son Güncelleme: 02.10.2020 16:14
Samsunspor, hücum oyuncusu Nadir Çiftçi'yi 2 yıllığına renklerine bağladı.
Samsunspor, hücum oyuncusu Nadir Çiftçi'yi 2 yıllığına renklerine bağladı.
Kırmızı-beyazlı kulüp, en son Çaykur Rizespor'da forma giyen hücum oyuncusu Nadir Çiftçi ile 2 yıllık anlaşma imzaladı. Nuri Asan Tesisleri'nde yapılan imza törenine 28 yaşındaki oyuncunun yanı sıra Genel Menajer Mustafa Aztopal da katıldı.
Nadir Çiftçi 2 yıllığına kendisini Samsunsporlu yapan mukaveleye imza attı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı