Samsunspor, Menemenspor maçını kazanmak istiyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un basın sözcüsü Ender Gür, sahalarında oynayacakları Nasadoge Menemenspor maçının takımın hedefleri doğrultusunda önemli olduğunu belirterek, tüm hazırlıklarını galibiyet üzerine yaptıklarını söyledi.

Gür, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 3-1 mağlup olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını aktardı.

Ender Gür, ligin boyunun kısalmasına rağmen hedeflerinde herhangi bir şaşma olmadığına dikkati çekerek, "Ligde sadece bir fırsat kaçırdık. Asla umutsuz değiliz, asla karamsar değiliz. Daha önümüzde oynayacağımız 11 maç ve 33 puan var. Maksimum seviyede bu puanları toplamak için mücadele edeceğiz. Önümüzdeki karşılaşmalara baktığımızda ilk 6 içerisinde olabilecek birebir rakiplerimizle oynayacağız. Bu karşılaşmalar da bizim için çok önemli karşılaşmalar. Bütün çalışmalarımızı bu maçları kazanmak üzere yapacağız ve alabileceğimiz maksimum puanı alıp, ligi istediğimiz seviyede bitirmek istiyoruz. Asla umutsuzluğa ve karamsarlığa kapılmamamız lazım." diye konuştu.

Hafta sonu kendi sahalarında Nasadoge Menemenspor ile karşılaşacaklarını belirten Gür, "Tüm hazırlıklarımızı galibiyet üzerine yapıyoruz. Bu maç da ligdeki hedeflerimiz açısından çok önemli. Alacağımız puan bizi play-off potasının içine girmemizi sağlayabilir. Kaleci Nurullah Aslan ve Ali Ülgen kart cezalısı oldukları ve Alaaddin Okumuş ile Vukan Savicevic sakatlıkları yüzünden bu maçta görev almayacaklar. Ancak sahaya çıkacak tüm futbolcularımız kazanmak için elinden gelen mücadeleyi yapacaklar. Oyuncularımıza ve teknik heyetimize güvenimiz tamdır." ifadelerini kullandı.

Antrenman

Kırmızı-beyazlı takım, 5 Mart Cumartesi günü sahasında oynayacağı Nasadoge Menemenspor maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde çalışan futbolcular, ısınma koşusu ve kısa alanda pas çalışması yaptı. Antrenman taktik ağırlıklı çift kale maç ile sona erdi.

Sakatlıkları bulunan Alaaddin Okumuş ile Vukan Savicevic antrenmanda yer almadı.