Samsunspor Fatih Karagümrük CANLI İZLE şifresiz! Süper Lig Samsunspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman?

Karşılaşma, 21 Eylül Pazar akşamı saat 20.00'de başlayacak ve Bein Sports 2 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Maçı takip etmek isteyenler için yayıncı kanal ve platform detaylarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

SAMSUNSPOR – FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 21 Eylül 2025 Pazar günü oynanacak Samsunspor – Fatih Karagümrük karşılaşması, Bein Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi, şifreli yayın yapan bu kanaldan takip edebilecek.

BEIN SPORTS 2 FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ

Maçı izlemek isteyenler, Bein Sports 2'ye Digiturk 78. kanal, Kablo TV 233. kanal üzerinden erişim sağlayabilir. Ayrıca Türksat uydusu ve internet platformları aracılığıyla da karşılaşma şifreli olarak izlenebilecek.

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

Samsunspor ile Fatih Karagümrük arasındaki Süper Lig mücadelesi 21 Eylül Pazar günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama düdüğü ise saat 20:00'de çalacak.

KARŞILAŞMANIN OYNANACAĞI STADYUM

Mücadeleye ev sahipliği yapacak olan stadyum Samsun'da yer alan Samsun 19 Mayıs Stadyumu olacak. İki takımın üç puan mücadelesi, taraftarların yoğun ilgisiyle bu statta gerçekleşecek.