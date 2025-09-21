Haberler

Samsunspor Fatih Karagümrük CANLI İZLE şifresiz! Süper Lig Samsunspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman?

Samsunspor Fatih Karagümrük CANLI İZLE şifresiz! Süper Lig Samsunspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Samsunspor ile Fatih Karagümrük, ligin 21 Eylül 2025 Pazar günü oynanacak karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, bu önemli mücadeleyi canlı takip edebilmek için maçın yayın bilgilerini ve şifreli olup olmadığını merak ediyor.

Karşılaşma, 21 Eylül Pazar akşamı saat 20.00'de başlayacak ve Bein Sports 2 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Maçı takip etmek isteyenler için yayıncı kanal ve platform detaylarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

SAMSUNSPOR – FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 21 Eylül 2025 Pazar günü oynanacak Samsunspor – Fatih Karagümrük karşılaşması, Bein Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi, şifreli yayın yapan bu kanaldan takip edebilecek.

BEIN SPORTS 2 FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ

Maçı izlemek isteyenler, Bein Sports 2'ye Digiturk 78. kanal, Kablo TV 233. kanal üzerinden erişim sağlayabilir. Ayrıca Türksat uydusu ve internet platformları aracılığıyla da karşılaşma şifreli olarak izlenebilecek.

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

Samsunspor ile Fatih Karagümrük arasındaki Süper Lig mücadelesi 21 Eylül Pazar günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama düdüğü ise saat 20:00'de çalacak.

KARŞILAŞMANIN OYNANACAĞI STADYUM

Mücadeleye ev sahipliği yapacak olan stadyum Samsun'da yer alan Samsun 19 Mayıs Stadyumu olacak. İki takımın üç puan mücadelesi, taraftarların yoğun ilgisiyle bu statta gerçekleşecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Fenerbahçe kongresinde oy kullanma işlemi tamamlandı! İlk sonuçlar geldi...

Son sandıklar açılıyor! Fark çok az, işte anlık sonuçlar...
Sandıklar açılmadan hemen önce Sadettin Saran'dan flaş hamle

Sonuç belli olmadan önce Saran'dan flaş hamle
Sadettin Saran cephesinden Ali Koç'u çıldırtan beste

Saran cephesinden Ali Koç'u çıldırtan beste
TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası! İşte yararlanabilecek kişiler

TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası! İşte yararlanabilecek kişiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taliban'dan Trump'a rest: Bir karış toprak dahi pazarlık konusu olamaz

Trump'ın tehditlerine Taliban'dan rest: Bir karış toprağı dahi...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.