Samsunspor Ensar Arslan ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı

SAMSUN (İHA) – Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, gurbetçi oyuncu Ensar Arslan ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Devre arası transfer sezonunda hareketli günler yaşayan Samsunspor, 5. devre arası transferini Almanya'dan yaptı. Kırmızı-beyazlılar Darmstadt 98 takımından hücum oyuncusu Ensar Arslan'ı renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak 2. Bundesliga ekiplerinden Darmstadt 98 forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Ensar Arslan ile 3,5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadeleri kullnaıldı.

Samsunspor, devre arası transfer döneminde şu ana kadar KV Mechelen'den 30 yaşındaki Trinidad ve Tobagolu stoper Sheldon Bateau ile 2,5 yıllık, Oud-Heverlee Leuven'den 20 yaşındaki sağ bek Talha Ulvan ile 3,5 yıllık, FC Viktoria 1889 Berlin'den 26 yaşındaki merkez orta saha Tolcay Ciğerci ile 2,5 yıllık, Ujpest FC'den 29 yaşındaki Fildişi Sahilli santrfor Junior Tallo ile 1,5 yıllık (1 yılı opsiyonlu) ve Darmstadt 98 takımından hücum oyuncusu Ensar Arslan'ı da 3,5 yıllığına renklerine bağladı. - SAMSUN