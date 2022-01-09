Samsunspor defans oyuncusu Bateau'yu kadrosuna kattı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor Trinidad ve Tobagolu defans oyuncusu Sheldon Michael Louis Bateau kadrosuna kattı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor Trinidad ve Tobagolu defans oyuncusu Sheldon Michael Louis Bateau kadrosuna kattı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada Belçika Jupiler Pro League ekibi KV Mechelen'den defans oyuncusu Bateau ile 2,5 yıllık anlaşıldığı bildirildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Kulübümüz son olarak KV Mechelen forması giyen 30 yaşındaki Trinidad ve Tobagolu defans oyuncusu Sheldon Michael Louis Bateau ile 2,5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Bu transferin gerçekleşmesinde kolaylık sağlayan V Mechelen kulübüne teşekkür ediyoruz. Umuyoruz ki bu transferle birlikte iki kulüp arasında oluşan dostluk bağları uzun yıllar devam edecektir. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz."
AA / Mustafa Çavuş - Spor Haberleri