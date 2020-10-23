Samsunspor'dan 'sakatlık' açıklaması
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Samsunspor'dan 'sakatlık' açıklaması

23.10.2020 16:44 | Son Güncelleme: 23.10.2020 16:49
Samsunspor'dan 'sakatlık' açıklaması

Samsunspor Kulübü'nden futbolcular Kevin Boli ile Muhsin Yıldırım'ın sakatlık durumları hakkında açıklama yapıldı.

Samsunspor Kulübü'nden futbolcular Kevin Boli ile Muhsin Yıldırım'ın sakatlık durumları hakkında açıklama yapıldı.

Yapılan yazılı açıklamada, "Sakatlık sonrası takım antrenmanlarına başlayan oyuncumuz Kevin Boli'nin ağrılarının artması sonucu yapılan MR kontrolünde sol üst ön adalesinde 2. derecede zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuz Muhsin Yıldırım ise İstanbulspor müsabakasında sağ alt arka adalesinden sakatlanmıştır. Oyuncularımızın tedavileri devam etmektedir" denildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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