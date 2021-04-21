Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, rakiplerini şike yapmakla suçladı

TFF 1. Lig'de Giresunspor ve Adana Demirspor ile amansız bir şampiyonluk mücadelesi veren Samsunspor'un başkanı Yüksel Yıldırım, rakiplerini teşvik primi vermekle suçladı. Yıldırım, "İspatla deseler yapamam ama Tuzlaspor maçında prim geldi. Tuzlaspor'un normal şartlar altında verdiği prim 7 bin TL'dir. 7 bin 1 TL olmamıştır. Bunu Taner Taşkın Hoca ile de kontrol edebilirsiniz. Bizim maç öncesi de 25 bin TL galibiyet veya beraberlik primi açıklıyorlar" diye konuştu.

TFF 1. Lig ekibi Samsunspor Başkanı'ndan ortalığı sallayacak 'şike' suçlaması! Ajansspor'un haberinde; Başkan Yıldırım'ın, TFF 1. Lig'de şampiyonluk yolundaki rakiplerini şikeyle suçladığı aktarıldı.

"RÜŞVETİN BELGESİ OLMUYOR"

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin televizyonuna konuşan Yıldırım, "Teşvik primi konusunu bana 'İspat et' deseler, edemem. Rüşvetin belgesi olmuyor. Biz duyuyoruz. Tuzlaspor maçında prim geldi. Tuzlaspor normal şartlar altında verdiği prim 7 bin TL'dir. 7 bin 1 TL olmamıştır. Bunu Taner Taşkın Hoca ile de kontrol edebilirsiniz. Bizim maç öncesi de 25 bin TL galibiyet veya beraberlik primi açıklıyorlar. Ondan sonraki oynadığımız maç Balıkesirspor. Onlara da bize karşı alacağı puan ve puanlar karşılığı 30 bin TL prim açıklanıyor. O da olmadı. Menemenspor'a da 30 bin TL. O maçın ardından Menemenspor başkanı TFF'ye yazı yazıyor" dedi.

İSPATLANMASI HALİNDE CEZASI HAPİS

Yıldırım'ın bu iddiası üzerine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Etik Kurulu bir inceleme yapacak mı, merak ediliyor. TFF Futbol Disiplin Talimatı, teşvik primine ağır cezalar öngörüyor. Talimatın 56. maddesi teşvik primini suç olarak tanımlıyor ve ispatlanması halinde teşvik primi veren kulüp veya kulüpleri küme düşürmeyi öngörüyor.

BAŞVURU OLURSA ETİK KURUL BAKIYOR

Samsunspor Kulübü tarafından TFF'ye bir başvuru olması halinde yönetim konuyu araştırması için önce Etik Kurulu'na havale edecek. Kuruldan gelecek rapora göre de önce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu bir karar verecek. Bu karara itiraz halinde de Tahkim Kurulu son kararı verecek. 6222 sayılı kanun çerçevesindeyse bir suç duyurusu olması halinde veya reesen harekete geçilmesi halinde savcılık soruşturma başlatır.