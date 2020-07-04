Samsunspor 4 isimle yollarını ayırdı Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle TFF 2'nci Lig'de sezonun sona ermesinin ardından transfer çalışmalarına başlayan Yılport Samsunspor, 4 oyuncuyla yollarını ayırdı.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle TFF 2'nci Lig'de sezonun sona ermesinin ardından transfer çalışmalarına başlayan Yılport Samsunspor, 4 oyuncuyla yollarını ayırdı.

Samsunspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın gelecek sezon kadrosunda düşünmediği Atabey Çiçek, Okan Dernek, İbrahim Halil Çolak ve Bünyamin Cesur Karataş'ın sözleşmeleri yenilenmedi. Kulüp, sosyal medya hesaplarından "Teşekkürler çocuklar" etiketiyle paylaştığı video ile 4 oyuncuya veda etti.

Kaynak: DHA