Samsung'un Yönetim Kurulu Başkanı Lee, 78 yaşında hayatını kaybetti
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Samsung'un Yönetim Kurulu Başkanı Lee, 78 yaşında hayatını kaybetti

25.10.2020 11:13 | Son Güncelleme: 25.10.2020 12:09

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un Yönetim Kurulu Başkanı Lee Kun-Hee, 78 yaşında hayatını kaybetti. Lee, ülkesinin en zengin insanı olarak biliniyordu.

Teknoloji devi Samsung Electronics Yönetim Kurulu Başkanı Lee Kun-Hee 78 yaşında yaşamını yitirdi. Şirket tarafından Lee'nin ölümüne ilişkin yapılan açıklamada, "Samsung olarak hepimiz onun hatırasını yaşatacağız. Onunla paylaştığımız yolculuktan dolayı minnettarız" ifadeleri kullanıldı.

GÜNEY KORE'NİN EN ZENGİN İNSANIYDI

Lee, 1987'de babası Lee Byung-chul'un ölümünün ardından Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Samsung'un dünyanın en büyük teknoloji şirketi olmasını sağladı. Forbes'e göre, Lee yaklaşık 21 milyar dolar serveti ile Güney Kore'nin en zengin insanıydı.

VERGİ KAÇIRMA SUÇUNDAN 3 YIL HAPİS YATTI

Lee Kun-Hee, vergi kaçırma ve yolsuzluk suçlamalarının ardından 2008'de görevinden istifa etmişti. Vergi kaçırma suçundan 3 yıl hapis cezası alan Lee, 2009'da Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Myung-bak'ın özel af çıkarmasının ardından beraat etmişti. Lee, 2010'da yönetim kurulu başkanlığına geri dönmüştü. Ancak 2014 yılında geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi altında yaşamaya başlamıştı.

Samsung'un Yönetim Kurulu Başkanı Lee, 78 yaşında hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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