Samsung Telefonlar Bir Doktorla Görüntülü Sohbet Etmenize İzin Verecek

Samsung telefonları İngiltere'de AI destekli tıbbi konsültasyonlar sunacak



Bir Samsung telefonda bir doktorla sohbet edebileceksiniz, ancak ücretsiz olarak konuşamayacaksınız.

Financial Times'ta yer alan habera göre; İngiltere'de satılan Samsung telefonları yakında Babylon'nun AI Destekli Tıbbi Konsültasyon Teknolojisi ile birlikte gelecek.

Güney Koreli teknoloji devi İngiltere'de NHS ile ortaklık yaptı. "GP at Hand" görüntülü sohbet yoluyla doktor görüşmeleri için rezervasyon yapmanızı sağlıyor.

Samsung'un cihazlarına önceden kuracağı teknoloji, bir doktorla video konsültasyonları düzenlemenizi ve Sağlık uygulaması aracılığıyla semptomları kontrol etmenizi sağlar.

FT söylediğine göre Babylon'u özel tıbbi bakım marketine daha fazla kazandırmak için yapılmış bir adım ve bu sayede görüntülü doktor randevusu daha güvenli hale getiriliyor.

Hizmet ücretsiz olmayacak, bir defaya mahsus bir şekilde yıllık 50 sterlin yada tek seferlik randevu için 25 sterlin olacak.

Samsung, Babylon'u teknolojisini kullanmak için bir lisans ücreti ödeyecek ve sağlık girişimi ile gelirleri paylaşacak.

Financial Times

https://www.teknotalk.com/samsung-telefonlar-bir-doktorla-goruntulu-sohbet-etmenize-izin-verecek-63979/