Samsun’da üretiliyor, Samsung’dan fazla satıyor

20.01.2020 11:33 | Son Güncelleme: 20.01.2020 11:33

Türkiye'nin yerli teknoloji şirketi Reeder, Samsun'daki fabrikasında ürettiği tabletlerle yıllık 500 bin adete kadar satış gerçekleştiriyor. Şirketin kurucularından Sezen Sungur Saral, Türkiye'de Samsung ve Apple'dan fazla tablet satışı gerçekleştirerek pazar lideri olduklarını söyledi.