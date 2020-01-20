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Samsun’da üretiliyor, Samsung’dan fazla satıyor

Türkiye'nin yerli teknoloji şirketi Reeder, Samsun'daki fabrikasında ürettiği tabletlerle yıllık 500 bin adete kadar satış gerçekleştiriyor.

20.01.2020 11:33 | Son Güncelleme: 20.01.2020 11:33
Samsun’da üretiliyor, Samsung’dan fazla satıyor

'nin yerli teknoloji şirketi Reeder, 'daki fabrikasında ürettiği tabletlerle yıllık 500 bin adete kadar satış gerçekleştiriyor. Şirketin kurucularından Sezen Sungur Saral, Türkiye'de ve Apple'dan fazla tablet satışı gerçekleştirerek pazar lideri olduklarını söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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