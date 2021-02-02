Şampiyonluk reçetesini veren Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'yi bu sözlerle uyardı
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Şampiyonluk reçetesini veren Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'yi bu sözlerle uyardı

02.02.2021 20:36 | Son Güncelleme: 02.02.2021 20:51

Hatayspor-Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulunan spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe'nin mutlak suretle alan daraltması lazım. Fenerbahçe'nin kadrosu 4-3-1-2 olsun çok gol atar. Bunlara kafa yorması lazım. Dost acı söyler, aynı anda Samatta, Thiam, Valencia, Osayi oynarsan şampiyon olamazsın" dedi.

Ünlü yorumcu, eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Hatay'da 2-1 kazanarak döndüğü kritik virajı NTV'deki "%100 Futbol" programında yorumladı.

Fenerbahçe'nin 4 forvetle oynamaya devam ederse şampiyon olamayacağını iddia eden Dilmen, "Fenerbahçe'nin mutlak suretle alan daraltması lazım. Fenerbahçe'nin kadrosu 4-3-1-2 olsun çok gol atar. Bunlara kafa yorması lazım. Dost acı söyler, aynı anda Samatta, Thiam, Valencia, Osayi oynarsan şampiyon olamazsın. Yayıncı kuruluştan bir ricam var; tekrarları seyrederken pozisyonları kaçırıyoruz. N'olur tekrarları biraz bekletin." dedi.

"4-3-1-2 OYNAMALI"

Fenerbahçe'nin çok sert maçlar dışında 4-3-2-1 oynaması gerektiğini söyleyen Rıdvan Dilmen, "İrfan Can düzeldiği, Mesut toparladığı zaman neler olacak göreceğiz. Fenerbahçe takımı, uzun yıllardır liderliğe oturmuyordu, Erol Hoca sayesinde oturdu. Mert Hakan, yanında Ozan... Öylesine oyun formatları geliştirmeli ki bazen maç maç değiştirmeli taktik anlayışını. Antrenörler için oynatmak, bekletmek çok kolay değil." ifadelerini kullandı.

Dilmen'in açıklamalarından satır başları şöyle

"Altay 2, Hatayspor 1. Maçın özeti bu. Kazanan haklıdır, Erol Hoca'yı kutlamak lazım. Kaybeden de haklıdır, Ömer Hoca'yı tebrik ederim. Hatayspor bir Pele bulmuş, her yerden gol atıyor. Bize her hafta çok farklı şeyler sunuyor."

"Fenerbahçe, 20 küsür transfer yaptı. Kulübede bir tane orta saha kalmamış. Fenerbahçe, taktiksel anlamda mevcut kadrosu ne olursa olsun, kaybetmek için her şeyi yaptı. Fenerbahçe, tek kale oynayan Hatay'a karşı 4 forvet oynamaz."

"YARATMALISIN HOCAM"

"Elinde mevcut orta saha yoksa, Novak - Caner kanadı yapabilirdi Erol Hoca. Oyuna kim girdi? Ferdi ve Cisse. Mecburiyet hocam, anlarım ama yaratmalısın. Benle Aykut dışında herkes girdi oyuna."

"İlk yarı Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle giden maç, ikinci yarıda Altay - Hatay arasında geçti. 1.97'lik kaleci, tarihe geçecek bir maç oynadı. Kıvrılıyor falan. Her zaman da bu kadar iyi oynayamayabilir. Öyle bir oynadı ki dünyada o topu çıkaracak kaleci yok ama biz utanmasak bu gol yenir mi diyeceğiz."

Şampiyonluk reçetesini veren Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'yi bu sözlerle uyardı
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