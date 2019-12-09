: Şampiyonluk oranları güncellendi! 3 takımın da oranı düştü

09.12.2019 17:49 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:52

Süper Lig'de şampiyonluğa oynayan takımların 14. hafta maçlarını tamamlamasının ardından İddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. Haftayı 3 puanla kapatan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın oranları düştü. Lider Sivasspor'a 20.00 oran verilirken, Galatasaray ve Fenerbahçe 2.65 oranıyla favori olarak gösterildi. 6'da 6 yaparak 2. sıraya kadar yükselen Beşiktaş'ın oranı ise 4.50.

İşte oranlar:

Fenerbahçe: 2.65

Galatasaray: 2.65

Beşiktaş: 4.50

Trabzonspor: 8.00

Başakşehir 15.00

Sivasspor 20.00

Geçen haftaki oranlar şu şekildeydi:

Fenerbahçe: 2.70

Galatasaray: 2.70

Beşiktaş: 4.75

Trabzonspor: 9.00

Başakşehir 12.00

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