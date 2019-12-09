Şampiyonluk oranları güncellendi! 3 takımın da oranı düştü
İddaa risk yönetimi, Süper Lig'in 14. haftasının ardından şampiyonluk oranlarını güncelledi. Haftayı galibiyetle kapatan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın oranları düştü.
Süper Lig'de şampiyonluğa oynayan takımların 14. hafta maçlarını tamamlamasının ardından İddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. Haftayı 3 puanla kapatan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın oranları düştü. Lider Sivasspor'a 20.00 oran verilirken, Galatasaray ve Fenerbahçe 2.65 oranıyla favori olarak gösterildi. 6'da 6 yaparak 2. sıraya kadar yükselen Beşiktaş'ın oranı ise 4.50.
İşte oranlar:
Fenerbahçe: 2.65
Galatasaray: 2.65
Beşiktaş: 4.50
Trabzonspor: 8.00
Başakşehir 15.00
Sivasspor 20.00
Geçen haftaki oranlar şu şekildeydi:
Fenerbahçe: 2.70
Galatasaray: 2.70
Beşiktaş: 4.75
Trabzonspor: 9.00
Başakşehir 12.00