Şampiyonluk maçı öncesi çarpıcı iddia! Lille'de teknik direktör Christophe Galtier takımdan ayrılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şampiyonluk maçı öncesi çarpıcı iddia! Lille'de teknik direktör Christophe Galtier takımdan ayrılıyor

Haberler.com - Haberler | Spor

Fransa Ligue 1'de Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, bu akşam Angers karşısına şampiyonluk için çıkacak. Maçtan 3 puanla ayrılmaları durumunda, en yakın takipçisi PSG'nin sonucundan bağımsız olarak şampiyonluğu ilan edecek Lille'de teknik direktör Christophe Galtier'in sezonun bitmesiyle takımdan ayrılacağı iddia edildi.

Ligue 1'de şampiyonluk mücadelesi son haftaya kadar sürerken Lille, Angers karşısında 3 puanı alması durumunda PSG'nin sonucundan bağımsız olarak şampiyonluğunu ilan edecek. Kritik mücadele öncesinde ortaya atılan bir iddia ise bomba etkisi yarattı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Lille teknik direktörü Christophe Galtier'in takımdan ayrılacağı öne sürüldü.

EN CİDDİ ADAY NICE

L'Equipe'te yer alan habere göre; Galtier Lille'i şampiyon yapsa da yapmasa da sezon bitince takımdan ayrılacak. Geçtiğimiz haftalarda Olympique Lyon'un başına geçeceği konuşulan 54 yaşındaki çalıştırıcıyla bir başka Ligue 1 takımı Nice'in de ilgilendiği ve en avantajı kulüp olduğu belirtildi.

DEV TRANSFER BÜTÇESİ VERİLECEK

Nice mevcut teknik direktör Adrian Ursea ile yollarını ayırıp göreve Galtier'yi getirmeye hazırlanırken, kulüp sahibi Jim Ratcliffe, gelecek sezon takımı tanınmış ve başarılı bir teknik direktöre emanet ederek takımın sürekli zirveye oynayıp şampiyonluk kovalama projesine hız vermek istiyor. Jim Ratcliffe'in Galtier'ye hatırı sayılır bir transfer bütçesi vereceği ve istediği takımı kurmak için tüm taleplerini karşılayacağı aktarıldı.

AYRILIĞA İHTİMAL VERMİYORLAR

Çıkan haberlere karşın Lille cephesi ise başarılı teknik adamın ayrılacağına ihtimal vermiyor. Şampiyonluk yarışı devam ettiği için sözleşme görüşmelerini sezon sonuna bırakan Lille'in Galtier ile yola devam edeceğinden şüphe duymadığı ve başka hiçbir teknik direktörle iletişime geçmediği kaydedildi.

BİRÇOK FUTBOLCUYLA YOLLAR AYRILABİLİR

L'Equipe'in geçtiğimiz haftalarda yayınladığı haberde, Lille'in ekonomik olarak sıkıntılı bir süreç içinden geçtiği ve sezonun sona ermesiyle Galtier'in dışında birçok futbolcu ile yolların ayrılabileceği kaydedilmişti.

Şampiyonluk maçı öncesi çarpıcı iddia! Lille'de teknik direktör Christophe Galtier takımdan ayrılıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Muharrem İnce Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Hülya Avşar İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Arda Turan Burak Yılmaz Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şampiyonluk maçı öncesi çarpıcı iddia! Lille'de teknik direktör Christophe Galtier takımdan ayrılıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.5.2021 21:33:53. #1.14#

title