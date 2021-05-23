Şampiyonluk maçı öncesi çarpıcı iddia! Lille'de teknik direktör Christophe Galtier takımdan ayrılıyor

Fransa Ligue 1'de Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, bu akşam Angers karşısına şampiyonluk için çıkacak. Maçtan 3 puanla ayrılmaları durumunda, en yakın takipçisi PSG'nin sonucundan bağımsız olarak şampiyonluğu ilan edecek Lille'de teknik direktör Christophe Galtier'in sezonun bitmesiyle takımdan ayrılacağı iddia edildi.

Ligue 1'de şampiyonluk mücadelesi son haftaya kadar sürerken Lille, Angers karşısında 3 puanı alması durumunda PSG'nin sonucundan bağımsız olarak şampiyonluğunu ilan edecek. Kritik mücadele öncesinde ortaya atılan bir iddia ise bomba etkisi yarattı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Lille teknik direktörü Christophe Galtier'in takımdan ayrılacağı öne sürüldü.

EN CİDDİ ADAY NICE

L'Equipe'te yer alan habere göre; Galtier Lille'i şampiyon yapsa da yapmasa da sezon bitince takımdan ayrılacak. Geçtiğimiz haftalarda Olympique Lyon'un başına geçeceği konuşulan 54 yaşındaki çalıştırıcıyla bir başka Ligue 1 takımı Nice'in de ilgilendiği ve en avantajı kulüp olduğu belirtildi.

DEV TRANSFER BÜTÇESİ VERİLECEK

Nice mevcut teknik direktör Adrian Ursea ile yollarını ayırıp göreve Galtier'yi getirmeye hazırlanırken, kulüp sahibi Jim Ratcliffe, gelecek sezon takımı tanınmış ve başarılı bir teknik direktöre emanet ederek takımın sürekli zirveye oynayıp şampiyonluk kovalama projesine hız vermek istiyor. Jim Ratcliffe'in Galtier'ye hatırı sayılır bir transfer bütçesi vereceği ve istediği takımı kurmak için tüm taleplerini karşılayacağı aktarıldı.

AYRILIĞA İHTİMAL VERMİYORLAR

Çıkan haberlere karşın Lille cephesi ise başarılı teknik adamın ayrılacağına ihtimal vermiyor. Şampiyonluk yarışı devam ettiği için sözleşme görüşmelerini sezon sonuna bırakan Lille'in Galtier ile yola devam edeceğinden şüphe duymadığı ve başka hiçbir teknik direktörle iletişime geçmediği kaydedildi.

BİRÇOK FUTBOLCUYLA YOLLAR AYRILABİLİR

L'Equipe'in geçtiğimiz haftalarda yayınladığı haberde, Lille'in ekonomik olarak sıkıntılı bir süreç içinden geçtiği ve sezonun sona ermesiyle Galtier'in dışında birçok futbolcu ile yolların ayrılabileceği kaydedilmişti.