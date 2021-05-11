Şampiyonluk düğümü son haftaya kaldı! İşte son puan durumu ve kalan maçlar

Süper Lig'de yıllarca unutulmayacak bir akşam oldu. Bitime bir maç kala, hem lider Beşiktaş hem de 2. sıradaki Fenerbahçe kendi evinde kaybetti. Tek kazanan takım Galatasaray oldu. Aslan ile Beşiktaş'ın puanı eşitlendi. Genel averajlarda ise 2 gollük bir fark kaldı. Galatasaray, haftaya evinde Yeni Malatya ile oynayacak, Beşiktaş ise Göztepe deplasmanına çıkacak.

Ligin son haftasında kartlar yeniden dağıtıldı. Galatasaray deplasmanda 4-1 mağlup ederken, şampiyonluk yolundaki iki ezeli rakibi yenilgi yaşadı. Beşiktaş kendi sahasında 10 kişi kalan Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. Fenerbahçe de kendi evinde Sivas'a 2-1'le boyun eğdi.

ŞANSI AZALAN FENER, KAYSERİ'YE GİDİYOR

Bu sonuçların ardından Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı iki rakibine göre çok daha azaldı. Haftaya ikinci sırada giren Fenerbahçe yerini Galatasaray'a kaptırdı. Sarı-Lacivertliler önümüzdeki hafta Kayseri'ye konuk olacak. Kanarya Kayseri'yi yenerse averaj değil, iki rakibinin de takılması şampiyon yapacak. O yüzden Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimali çok az gözüküyor.

KARTAL GÖZTEPE DEPLASMANINDA

Siyah-Beyazlılar ligin son haftasında Göztepe'ye lider olarak gidiyor. Kara Kartal, geçen hafta Galatasaray'a mağlup olduktan sonra Karagümrük'e de yenildi. Peş peşe alınan mağlubiyetler Beşiktaş'ı panik havasına soktu.

ASLAN EVİNDE MALATYA'YI AĞIRLIYOR

Galatasaray, ligde tam 8 maçtır kaybetmiyor. Sarı-Kırmızılılar, son 4 maçından da galip ayrıldı. Galatasaray, haftaya evinde Malatya ile oynayacak. Aslan kendi maçını kazanır, Beşiktaş kaybeder veya berabere kalırsa şampiyon olacak. Galatasaray ve Beşiktaş'ın da kazanması halinde genel averaja bakılacak.

ÜÇ TAKIMIN PUAN DURUMU VE AVERAJ

1- BEŞİKTAŞ 81 (+44)

2- GALATASARAY 81 (+42)

3- FENERBAHÇE 79