Şampiyonluk düğümünün çözüleceği maçlarda iddaa oranları belli oldu

Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün çözüleceği 42. haftada karşılaşmaların iddaa oranları belli oldu. Beşiktaş'ın Göztepe karşısında galibiyetine 1.25, Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında kazanırına ise 1.48 oran verildi. Zirveyi ilgilendiren maçlarda en düşük oran ise 1.05 ile Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor galibiyetine verildi.