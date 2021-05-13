Şampiyonluk düğümünün çözüleceği maçlarda iddaa oranları belli oldu
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Şampiyonluk düğümünün çözüleceği maçlarda iddaa oranları belli oldu

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Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün çözüleceği 42. haftada karşılaşmaların iddaa oranları belli oldu. Beşiktaş'ın Göztepe karşısında galibiyetine 1.25, Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında kazanırına ise 1.48 oran verildi. Zirveyi ilgilendiren maçlarda en düşük oran ise 1.05 ile Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor galibiyetine verildi.

Süper Lig'de tarihi sezon cumartesi günü oynanacak maçlarla son buluyor. Beşiktaş ve Galatasaray 81 puanla son haftaya girerken, Fenerbahçe 79 puanda bulunuyor. İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk maçlarının oranlarını belirledi.

GALATASARAY AÇIK ARA FAVORİ

İddaa Risk Yönetimi, Beşiktaş'ın Göztepe karşısında galibiyetine 1.25, Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor karşısında galibiyetine 1.05, Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında galibiyetine 1.48 oran verdi.

Şampiyonluk düğümünün çözüleceği maçlarda iddaa oranları belli oldu
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