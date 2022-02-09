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Şampiyonlardan Ali İhsan Kabakcı'ya ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Şampiyonlardan Ali İhsan Kabakcı'ya ziyaret

Gaziantep'te düzenlenen Deafolimpik Taekwondo Türkiye Şampiyonasında başarılarıyla göz dolduran sporcular, İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.

Gaziantep'te düzenlenen Deafolimpik Taekwondo Türkiye Şampiyonasında başarılarıyla göz dolduran sporcular, İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.

Türkiye şampiyonu olan Kayserili sporcular Yasin Çimen ile Türkan Teke, Brezilyanın Rio kentinde yapılacak Deafolimpik Olimpiyatlarına katılma hakkı kazandı. Deafolimpik Taekwondo Türkiye Şampiyonaya Kayseri'den katılan sporculardan Yasin Çimen ile Türkan Teke Türkiye Şampiyonu, Dudu Gökçe Pumak Türkiye ikincisi olurken, Merve Çimen Türkiye üçüncüsü oldu. Şampiyon sporcular Yasin Çimen ile Türkan Teke mayıs ayında Brezilya'nın Rio kentinde yapılacak olan Deafolimpik Olimpiyatlarına katılmaya hak kazandı.

Şampiyonada ikinci olan sporcu Dudu Gökçe Pumak ise Taekwondo milli takımına davet edildi. - KAYSERİ

Şampiyonlardan Ali İhsan Kabakcı'ya ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Spor

Ali İhsan Su, Yasin Çimen, Taekwondo, Türkiye, Spor, Haberler

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