Son dakika haberleri! Dünya şampiyonasında madalya kazanan güreşçiler coşkuyla karşılandı
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Son dakika haberleri! Dünya şampiyonasında madalya kazanan güreşçiler coşkuyla karşılandı

Anadolu Ajansı / Hamza Tav - Haberler | Spor

Son dakika haberler... İstanbul'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcular, memleketleri Niğde'ye döndü.

İstanbul'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcular, memleketleri Niğde'ye döndü.

Organizasyonda grekoromen stilde altın madalya kazanan Ahmet Talha Kacur, ikinci olan Kadir Kuş ve bronz madalya alan Mustafa Baki, kent girişinde davul zurnayla karşılandı.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, vatandaşlar ve güreşçilerin ailelerinin yer aldığı karşılamanın ardından sporcular, üstü açık otomobille kent turu yapıp başarılarını Niğde halkıyla paylaştı.

İlker Ötgünlü, şampiyonada sporcuların Türkiye'yi ve Niğde'yi büyük bir başarıyla temsil ettiğini söyledi.

Bundan sonraki şampiyonalarda çok daha büyük başarılar elde edeceklerine inandığını belirten Ötgünlü, "Sporcularımızın başarılı olmalarında antrenörlerimizin büyük emekleri var.

Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığının faaliyete koyduğu Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okullarının açılışına denk gelen bu büyük başarı, çocuklarımıza örnek olacaktır. Gençlik ve Spor Bakanlığı, en güvenli kurumlardan, en güvenli evlerden bir tanesidir. Gençlik ve Spor Bakanlığına gelen kazanır." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri! Dünya şampiyonasında madalya kazanan güreşçiler coşkuyla karşılandı
Son dakika haberleri! Dünya şampiyonasında madalya kazanan güreşçiler coşkuyla karşılandı
Son dakika haberleri! Dünya şampiyonasında madalya kazanan güreşçiler coşkuyla karşılandı
Son dakika haberleri! Dünya şampiyonasında madalya kazanan güreşçiler coşkuyla karşılandı
Son dakika haberleri! Dünya şampiyonasında madalya kazanan güreşçiler coşkuyla karşılandı
Son dakika haberleri! Dünya şampiyonasında madalya kazanan güreşçiler coşkuyla karşılandı
Son dakika haberleri! Dünya şampiyonasında madalya kazanan güreşçiler coşkuyla karşılandı
Son dakika haberleri! Dünya şampiyonasında madalya kazanan güreşçiler coşkuyla karşılandı
Son dakika haberleri! Dünya şampiyonasında madalya kazanan güreşçiler coşkuyla karşılandı
Son dakika haberleri! Dünya şampiyonasında madalya kazanan güreşçiler coşkuyla karşılandı
Son dakika haberleri! Dünya şampiyonasında madalya kazanan güreşçiler coşkuyla karşılandı
Son dakika haberleri! Dünya şampiyonasında madalya kazanan güreşçiler coşkuyla karşılandı
Son dakika haberleri! Dünya şampiyonasında madalya kazanan güreşçiler coşkuyla karşılandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav

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Son dakika haberleri! Dünya şampiyonasında madalya kazanan güreşçiler coşkuyla karşılandı - Haberler Spor
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