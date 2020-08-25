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Şampiyonlar Ligi'nden elenen Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşiyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. Ön Eleme Turu'nda Yunanistan temsilcisi PAOK'a 3-1'lik skorla mağlup olan Beşiktaş, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Muhtemel rakipleri de yavaş yavaş belirlenen siyah beyazlılar, organizasyona 3. Ön Eleme Turu'ndan katılacak.

25.08.2020 23:07 | Son Güncelleme: 25.08.2020 23:22

Yeni sezonu resmi olarak açan Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. Ön Eleme Turu'nda PAOK ile karşılaştı. Salgın nedeniyle tek maç üzerinden oynanacak eşleşmeyi 3-1 kaybeden temsilcimiz, Devler Ligi'ne erken veda etti.

Selanik'te oynanan maçın ardından yeni yol haritası da çizilen siyah beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak. Sergen Yalçın ve ekibi, organizasyona 3. Ön Eleme Turu'ndan dahil olacak. Karşılaşmayı Tzolis ve Pelkas'ın golleriyle kazanan Yunanistan temsilcisi ise Şampiyonlar Ligi'nin 3. Ön Eleme Turu'na yükseldi.

MUHTEMEL RAKİPLER

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri de yavaş yavaş belirleniyor. Siyah beyazlılarla karşılaşabilecek olası takımlar şu şekilde:

Anorthosis Famagusta (Güney Kıbrıs)
Vojvodina Novi Sad (Sırbistan)
NK Rijeka (Hırvatistan)
Charleroi (Belçika)
Desna Chernihiv (Ukrayna)
SonderjyskE (Danimarka)
FC St. Gallen (İsviçre)

Beşiktaş'ın diğer muhtemel rakipleri oynanacak eleme turu maçlarının sona ermesiyle netlik kazanacak.

TÜM ÖN ELEMELERDE SERİ BAŞI

Öte yandan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2020/21 sezonundaki tüm eleme turlarında seri başı olarak kuralara girecek.

Şampiyonlar Ligi'nden elenen Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşiyor
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