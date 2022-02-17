Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen maç! Bayern Münih, Salzburg karşısında öldü öldü dirildi - Haberler
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Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen maç! Bayern Münih, Salzburg karşısında öldü öldü dirildi

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Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih, deplasmanda Salzburg'la 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin istatistiklerinde açık ara önde olan Alman devi, aradığı golü 90. dakikada Coman'la buldu ve deplasmanda beraberliğe razı oldu.

Salzburg ile Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Red Bull Arena'da karşı karşıya geldi. Başından sonuna kadar yüksek bir tempoda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

COMAN, ALMAN DEVİNE CAN VERDİ

Maçın başında Bayern Münih, Salzburg kalesine oyunu yıkarken Avusturya temsilcisi hızlı ataklarla rakip kalede gol aradı. Salzburg, 21. dakikada Adamu'yla öne geçerken bu gole cevap vermek isteyen Alman devi ne yaptıysa aradığı golü bulamadı. Kalesinde adeta devleşen Salzburg kalecisi Köhn bu performansın sonunu getiremedi. 90. dakikada Coman, Bayern Münih'e beraberliği getiren golü attı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen maç! Bayern Münih, Salzburg karşısında öldü öldü dirildi

ALMANYA'DA GALİBİYET ŞART

Bayern Münih, 8 Mart'ta Salzburg'u Allianz Arena'da ağırlayacak. Alman devinin bu maçta çeyrek final biletini cebine koyması için kazanmaktan başka çaresi yok

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Bayern Munich, Spor, Haberler

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