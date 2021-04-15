Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, Borussia Dortmund'u eleyerek yarı finale yükseldi
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Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, Borussia Dortmund'u eleyerek yarı finale yükseldi

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Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Manchester City, ilk maçta sahasında 2-1 mağlup ettiği Borussia Dortmund'u deplasmanda da aynı skorla geçti ve yarı finale yükseldi. İngiliz devi yarı finalde dün gece Bayern Münih'i eleyen Paris-Saint Germain'le karşılacak. Ayrıca karşılaşmada sarı-siyahlıların genç yıldızı Jude Bellingham, Dortmund adına Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç futbolcu oldu.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Manchester City, deplasmanda Borussia Dortmund'la karşılaştı. İlk maçta rakibini 2-1'le geçen City, yine aynı tarifeyi uyguladı.

17 YAŞINDA MANCHESTER CİTY AĞLARINI HAVALANDIRDI

Borussia Dortmund'un golünü 15. dakikada 17 yaşındaki Jude Bellingham kaydetti. Manchester City'nin golleri 55. dakikada Riyad Mahrez (penaltı) ve 75. dakikada Philip Foden'den geldi.

JUDE BELLINGHAM TARİHE GEÇTİ

Jude Bellingham (17 yıl, 289 gün), Bojan Krkic'in (17 yıl, 217 gün) ardından Şampiyonlar Ligi eleme turunda gol atan en genç ikinci futbolcu oldu. Ayrıca Bellingham, Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund adına gol atan en geç futbolcu olarak tarihe geçti.

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, Borussia Dortmund'u eleyerek yarı finale yükseldi
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