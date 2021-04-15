Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, Borussia Dortmund'u eleyerek yarı finale yükseldi

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Manchester City, ilk maçta sahasında 2-1 mağlup ettiği Borussia Dortmund'u deplasmanda da aynı skorla geçti ve yarı finale yükseldi. İngiliz devi yarı finalde dün gece Bayern Münih'i eleyen Paris-Saint Germain'le karşılacak. Ayrıca karşılaşmada sarı-siyahlıların genç yıldızı Jude Bellingham, Dortmund adına Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç futbolcu oldu.