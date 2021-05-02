Şampiyon Zenit'in kupa seremonisine Artem Dzyuba, Deadpool kostümüyle katıldı
Rusya Premier Lig'in 28. haftasında lider Zenit, en yakın takipçisi Lokomotif Moskova'yı 6-1 mağlup ederek ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Kupa törenine ise Artem Dzyuba'nın süper kahraman Deadpool kostümüyle çıkması damga vurdu.
Zenit, Rusya Premier Lig'de üst üste 3, toplamda ise 8. kez şampiyonluk sevincini yaşadı. Kupa seromonisine ise golcü futbolcu Artem Dzyuba'nın kostümü damga vurdu.
DEADPOOL KOSTÜMÜYLE KUPAYI KALDIRDI
Ligde çıktığı 26 maçta 16 gol, 6 asistle şampiyonluğun mimarı olan, 22 gole direkt katkıda bulunan 32 yaşındaki forvet, seremoniye 'Deadpool' kostümüyle çıktı. Fark yaratan kostümüyle alan kaptan, şampiyonluk kupasını kaldırdı, takım arkadaşlarıyla birlikte büyük sevinç yaşadı.