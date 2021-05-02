Şampiyon Zenit'in kupa seremonisine Artem Dzyuba, Deadpool kostümüyle katıldı

Rusya Premier Lig'in 28. haftasında lider Zenit, en yakın takipçisi Lokomotif Moskova'yı 6-1 mağlup ederek ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Kupa törenine ise Artem Dzyuba'nın süper kahraman Deadpool kostümüyle çıkması damga vurdu.