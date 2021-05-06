Şampiyon Somaspor, Basatemür'la devam
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Şampiyon Somaspor, Basatemür'la devam

Şampiyon Somaspor, Basatemür'la devam
Demirören Haber Ajansı / Şevket YILMAZ - Haberler | Spor

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyon olarak tarihinde ilk kez 2'nci Lig'e çıkan Somaspor, teknik direktör Burhanettin Basatemür'la sözleşme yeniledi.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyon olarak tarihinde ilk kez 2'nci Lig'e çıkan Somaspor, teknik direktör Burhanettin Basatemür'la sözleşme yeniledi. Daha önce Soma Linyitspor'un yer aldığı 2'nci Lig'de Soma'yı 21 yıl sonra temsil edecek siyah-beyazlılar, Basatemür'le üst üste 3'üncü sezon için sözleşme imzaladı. 

Somaspor'u geçen sezon ligdeki ilk sezonunda Play-Off finaline çıkarıp bu yıl ise şampiyonluğa ulaştıran tecrübeli teknik adam, Başkan Mustafa Aydın'ın katıldığı törenle 2 senelik nikah tazeledi. Siyah-beyazlıların bütçe çalışması yapıp teknik direktör Basatemür'ün raporu doğrultusunda transfere başlayacağı açıklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şevket YILMAZ

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