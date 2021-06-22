Şampiyon Semt77 Yalovaspor'dan Türkoğlu'na ziyaret
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Şampiyon Semt77 Yalovaspor'dan Türkoğlu'na ziyaret

Şampiyon Semt77 Yalovaspor'dan Türkoğlu'na ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Basketbol Ligi Play-Off Şampiyonu Semt77 Yalovaspor Başkanı Orbay Tuna ve beraberindeki heyet, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu ziyaret etti.

Türkiye Basketbol Ligi Play-Off Şampiyonu Semt77 Yalovaspor Başkanı Orbay Tuna ve beraberindeki heyet, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Orbay Tuna, Genel Menejeri Murat Dönmez ve Başantrenör Hakan Yavuz yer aldı. Türkiye Basketbol Fedarasyonu'nun İstanbul'da bulunan binasında gerçekleşen ziyarette TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, CEO Ömer Onan ve Erkek Ligleri Direktörü Derya Yannier hazır bulundu. Ziyarette elde edilen başarı konuşulurken Türkoğlu, Semt77 Yalovaspor heyetine, Süper Lig'de başarılar diledi.

Semt77 Yalovaspor heyeti, daha sonra Türk basketbolunun önemli isimlerinden Aydın Örs'ü ziyaret etti. Efsane isimle bir araya gelen Orbay Tuna, Örs'e tavsiyeleri ve destekleri için teşekkür ederek, "Altyapıda büyüklerimizin yol göstericiliğiyle çok başarılı olacağımıza inanıyorum." dedi. - YALOVA

Şampiyon Semt77 Yalovaspor'dan Türkoğlu'na ziyaret
Şampiyon Semt77 Yalovaspor'dan Türkoğlu'na ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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