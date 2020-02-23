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Şampiyon olup gece yarısı mezarlığa koştular

SÜPER Amatör Lig'e yükselen Tire Belediyespor'da futbolcular final maçının dönüşünde şampiyonluk kupasını sezon başında kaybettikleri malzemeci Mustafa Güngör'ün mezarına götürdü.

23.02.2020 12:44 | Son Güncelleme: 23.02.2020 12:44
Şampiyon olup gece yarısı mezarlığa koştular

SÜPER Amatör Lig'e yükselen Belediyespor'da futbolcular final maçının dönüşünde şampiyonluk kupasını sezon başında kaybettikleri malzemeci 'ün mezarına götürdü. Karaciğer rahatsızlığı nedeniyle sezon başında genç yaşta hayatını kaybeden kulübün malzemecisi Mustafa Güngör'ü unutmayan Tire Belediyespor kafilesi gece yarısı kabristana giderek hem dua etti hem de kupayı Mustafa Güngör'e götürdü. Başkan Can Toprakçı, teknik direktör Serkan Söğüt ve futbolcular, "Mustafa ağabey, biz sana verdiğimiz sözümüzü tutup şampiyon olduk. Seni asla unutmayacağız. Her zaman kalbimizdesin" ifadelerini kullandı. Duygusal anların yaşandığı ziyarette Can Toprakçı, "Şampiyonluğumuzu, zamansız kaybettiğimiz Mustafa arkadaşımıza armağan ediyoruz. Torbalıdan dönen takımımız hiç kutlama yapmadan Mustafa'nın mezarına koştu. Sevincimizi onunla paylaştık. Allah rahmet eylesin" dedi.


- Tire
Kaynak: DHA
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