Sampdoria'nın Derby della Lanterna Galibiyetinin Perde Arkası
Sampdoria, 2018-19 sezonunda ezeli rakibi Genoa'yı Luigi Ferraris'te 2-0 yendi. Avrupa'nın en ateşli derbilerinden biri olan Derby della Lanterna'da Sampdoria'ya galibiyeti getiren golleri kaydeden Defrel ve Quagliarella, maçın kırılma anlarında kendi deneyimlerini samimi bir şekilde paylaştı.
15.05.2020 19:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 19:11
Sampdoria, 2018-19 sezonunda ezeli rakibi Genoa'yı Luigi Ferraris'te 2-0 yendi. Avrupa'nın en ateşli derbilerinden biri olan Derby della Lanterna'da Sampdoria'ya galibiyeti getiren golleri kaydeden Defrel ve Quagliarella, maçın kırılma anlarında kendi deneyimlerini samimi bir şekilde paylaştı.
Kaynak: Dugout