Sampdoria'nın Derby della Lanterna Galibiyetinin Perde Arkası Sampdoria, 2018-19 sezonunda ezeli rakibi Genoa'yı Luigi Ferraris'te 2-0 yendi. Avrupa'nın en ateşli derbilerinden biri olan Derby della Lanterna'da Sampdoria'ya galibiyeti getiren golleri kaydeden Defrel ve Quagliarella, maçın kırılma anlarında kendi deneyimlerini samimi bir şekilde paylaştı.

Sampdoria, 2018-19 sezonunda ezeli rakibi Genoa'yı Luigi Ferraris'te 2-0 yendi. Avrupa'nın en ateşli derbilerinden biri olan Derby della Lanterna'da Sampdoria'ya galibiyeti getiren golleri kaydeden Defrel ve Quagliarella, maçın kırılma anlarında kendi deneyimlerini samimi bir şekilde paylaştı. Kaynak: Dugout