Sampdoria - Inter İtalya Serie A maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
06.01.2021 10:45 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:19
Serie A'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Sampdoria - Inter maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...
Serie A'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Sampdoria - Inter maçıdır. Peki Sampdoria - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?
SAMPDORİA - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Sampdoria - Inter maçı 6 Ocak Çarşamba günü saat 17:00 'da başlayacaktır.
SAMPDORİA - INTER MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Sampdoria - Inter maçını Bein Sports 3 , Digiturk 79, Kablo TV 234 kanalından izleyebilirsiniz.
SAMPDORİA - INTER MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Luigi Ferraris Stadyumu, Cenova'da oynanacak.