Sampdoria - Inter İtalya Serie A maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
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Sampdoria - Inter İtalya Serie A maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

06.01.2021 10:45 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:19
Sampdoria - Inter İtalya Serie A maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

Serie A'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Sampdoria - Inter maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

Serie A'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Sampdoria - Inter maçıdır. Peki Sampdoria - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

SAMPDORİA - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Sampdoria - Inter maçı 6 Ocak Çarşamba günü saat 17:00 'da başlayacaktır.

SAMPDORİA - INTER MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Sampdoria - Inter maçını Bein Sports 3 , Digiturk 79, Kablo TV 234 kanalından izleyebilirsiniz.

SAMPDORİA - INTER MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Luigi Ferraris Stadyumu, Cenova'da oynanacak.

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