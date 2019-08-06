Sami Khedira, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı reddetti!
Juventus'un kadroda düşünmediği Sami Khedira, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın teklifini reddetti.
Juventus'un göndermek istediği tecrübeli orta saha oyuncusu Sami Khedira kendisini isteyen iki Türk kulübü, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a 'Hayır' dedi.
ARSENAL OLMAZSA TÜRKİYE'YE GELECEK
İtalyan basınındaki haberlere göre; Alman orta saha istediği ücreti ödemeye en yakın kulüp olan Arsenal'den haber bekliyor. Premier Lig'de transfer perşembe günü sona eriyor. Arsenal de o güne kadar Khedira konusundaki kararını vermek zorunda. Dolayısıyla 32 yaşındaki yıldız oyuncu Arsenal transferi gerçekleşmezse dümeni yine Türkiye'ye kırabilir.
(Fanatik)