Halter: Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası
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Halter: Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası

Halter: Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Polonya'da düzenlenen Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın altıncı gününde milli sporcular, 3 altın, 4 gümüş madalya kazandı.

Polonya'da düzenlenen Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın altıncı gününde milli sporcular, 3 altın, 4 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Ciechanow kentinde devam eden şampiyonada 15 Yaş Altı erkekler 96 kiloda yarışan Sami Baki Kıymet, koparmada 127 kiloyla altın, silkmede 145 kiloyla altın, toplamda ise 272 kiloluk derecesiyle koparma, silkme ve toplamda 5 rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu.

Büşra Çan, 15 Yaş Altı kızlar 81 kiloda 84 kiloyla gümüş, silkmede 100 kiloyla gümüş, toplamda 184 kiloluk derecesiyle Avrupa ikinciliğini elde etti.

17 Yaş Altı kategorisinde 64 kiloda yarışan Zerda Çağlar, koparmada 78 kiloyla gümüş madalya alırken, silkmede 95 kilo ve toplamda 173 kiloluk dereceleriyle 4. sırada yer aldı.

Halter: Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası
Halter: Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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