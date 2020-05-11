Samet Güzel'den yıllar sonra gelen itiraf: Aziz Yıldırım Brezilyalı Ronaldo'yla anlaştı ama Zico kabul etmedi Fenerbahçe'de uzun yıllar boyunca tercüman olarak görev alan Samet Güzel, Brezilyalı Ronaldo'nun Fenerbahçe'ye transferinin an meselesi olduğunu ancak Zico tarafından veto edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'de yıllar sonra çok konuşulacak bir transfer öyküsü ortaya çıktı. Aziz Yıldırım'ın Roberto Carlos ile birlikte bir başka dünya yıldızı ile anlaştığı ancak Zico tarafından bu transferin veto yediği ifade edildi.

Sarı lacivertlilerde uzun yıllar boyunca tercüman olarak görev alan Samet Güzel, YouTube'da Çubuklu Analiz programında, yıllar önce yaşanan vetoyu detaylarıyla anlattı.

Brezilyalı Ronaldo'nun Fenerbahçe ile anlaştığını ve Başkan Aziz Yıldırım'ın teknik direktör Zico ile görüştüğünü söyleyen Samet Güzel şöyle konuştu;

"Aziz Yıldırım, Zico'yu yanına çağırıp iki oyuncuyla anlaştığını söyledi. Zico, 'Kiminle anlaştın?' diye sordu. 'İki tane Brezilyalı. Getiriyorum onları' diye cevap verdi. Zico da, 'Kimleri getiriyorsun?' diye sordu.

"CARLOS'LA RONALDO'YU AYNI ANDA GETİRMESENİZ DAHA İYİ OLUR"

Aziz Yıldırım, 'Ronaldo ve Roberto Carlos'u ikisini birlikte getiriyorum' diye yanıtladı. Bu arada bildiğimiz fenomen Ronaldo'dan bahsediyorum. Zico da bakarak, "İkisi de inanılmaz topçular başkan ama ikisini birlikte getirmeseniz daha iyi olabilir" dedi.

Aziz Yıldırım, 'Neden yani, biri Carlos, biri Ronaldo' diye yanıtladı. Zico, 'Onların ikisi bize bir arada iyi gelmeyebilir' dedi"

Samet Güzel son olarak, "Zico aslında bunu söyleyerek kariyerlerinin artık sonuna geldiler ve partilemeye gelmesinlere getirdi konuyu" sözlerini kullandı.