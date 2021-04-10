Samet Aybaba: "Oyuncuların böyle vurdum duymaz oynamaları kabul edilebilir bir şey değil"
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Samet Aybaba: "Oyuncuların böyle vurdum duymaz oynamaları kabul edilebilir bir şey değil"

İhlas Haber Ajansı / BARIŞ GEZİCİ - Haberler | Spor

- Samet Aybaba: "Oyuncuların böyle vurdum duymaz oynamaları kabul edilebilir bir şey değil" Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, deplasmanda 3-2 galip ayrıldıkları Akhisarspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Biz tabi şunu unuttuk; futbol ciddi bir oyundur.

- Samet Aybaba: "Oyuncuların böyle vurdum duymaz oynamaları kabul edilebilir bir şey değil"

MANİSA - Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, deplasmanda 3-2 galip ayrıldıkları Akhisarspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Biz tabi şunu unuttuk; futbol ciddi bir oyundur. Her saniyenin, her pasın, her topun önemi var. Alanın tamamını rakibe bıraktık. Ne adam kovaladık, ne alan kapatabildik. Bizi sevindiren tek şey buradan3 puanla ayrılmamız" dedi.

TFF 1. Lig'in 29. hafta maçında Adana Demirspor konuk olduğu Akhisarspor'u 3-2 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Bize yakışır bir başlangıç. Çok iyi başladık. 2 tane gol bulduk. Birkaç tane gol kaçırdık. 2-0'dan sonra takım tamamen durdu. Rakibimiz üstünlük sağladı. Bize inanılmaz pozisyonlara girdiler. 2-2'ye geldi maç ve sonrasında tekrardan inanılmaz pozisyonlara girdiler. Biz tabi şunu unuttuk; futbol ciddi bir oyundur. Her saniyenin her pasın her topun önemi var. Alanın tamamını rakibe bıraktık. Ne adam kovaladık, ne alan kapatabildik. Bizi sevindiren tek şey buradan 3 puanla ayrılmamız. Hedefi olan bir takımız ve en azından puan kaybetmedik. Ama biz Eskişehir maçından sonra ders çıkaralım istemiştik. Skor ne olursa olsun, ne kadar önde olursak olalım futbol mücadele oyunudur. Herkes üzerine düşen görevi fazlasıyla yapacak. Hele hele hedefi olan bir takımın oyuncularının sahada böyle vurdum duymaz ve konsantrasyonu düşük bir şekilde oynamaları kabul edilebilir bir şey değil. İçerde oyuncularımı sadece 3 puan için kutladım. Salı günü bir maçımız daha var. Daha zorlu bir rakiple oynayacağız. Eğer böyle oynarsak oyuncularımıza o maçın nasıl hüsran olacağını söyledim. 3 puan için mutluyum" diye konuştu.

Samet Aybaba: 'Oyuncuların böyle vurdum duymaz oynamaları kabul edilebilir bir şey değil'
Samet Aybaba: 'Oyuncuların böyle vurdum duymaz oynamaları kabul edilebilir bir şey değil'
Samet Aybaba: 'Oyuncuların böyle vurdum duymaz oynamaları kabul edilebilir bir şey değil'
Samet Aybaba: 'Oyuncuların böyle vurdum duymaz oynamaları kabul edilebilir bir şey değil'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BARIŞ GEZİCİ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 22:36:12. #1.15#
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