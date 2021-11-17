Samatta kimdir? Samatta hangi takımda oynuyor?

Madagaskar orudusu askerlerinin, otele baskın düzenlemesinin amacı Tanzanya Milli Takımı'nda corona virüse yakalanan oyuncuların olduğu belirtildi. Virüse yakalanan oyuncuların ise Aishi Salum Manula, Ally Samatta ve Bakari Mwamnyet olduğu iddia edildi. Peki, Samatta hangi takımda oynuyor?

SAMATTA KİMDİR?

Doğum tarihi: 23 Aralık 1992

Kaç yaşında: 28 yaşında

Nereli: Darüsselam, Tanzanya

Boy: 1,83 m

Kilo: 77 kg

SAMATTA HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Mbwana Ally Samatta (d. 23 Aralık 1992, Darüsselam), santrfor mevkisinde oynayan Tanzanyalı millî futbolcudur. Pro League ekiplerinden, Royal Antwerp'de kiralık olarak forma giymektedir.

FENERBAHÇE

2020 yazında 6+0,75 milyon avro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu ve 1+3 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'deki ilk golünü, 3 Ekim 2020 tarihinde Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda, Fatih Karagümrük karşısında çektiği ilk isabetli şutta atmıştır.

#BizimÇocuklar Dünya Kupası Elemeleri G grubu son maçında #Karadağ 'ı 2-1 mağlup etti ve play-off'larda mücadele hakkı elde etti.



????Sizce maçın futbolcusu kimdi? — Haberler (@Haberler) November 16, 2021

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