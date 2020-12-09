Salzburg - Atletico Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?
2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün grupların son maçları yani 6. haftanın ikinci gün maçları oynanacak. Peki Salzburg - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?
Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların 6. hafta 2. karşılaşmaları oynanacak. Peki Salzburg - Atletico Madrid maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Hakemleri kimler? Nerede oynanacak?
SALZBURG - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Salzburg - Atletico Madrid maçı 9 Aralık Çarşamba günü (bu akşam) Türkiye saatiyle 23:00 'da başlayacaktır.
SALZBURG - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Salzburg - Atletico Madrid maçını Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 kanallarından izleyebilirsiniz.
SALZBURG - ATLETİCO MADRİD MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Maç, Red Bull Arena, Salzburg'da oynanacak.