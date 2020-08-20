HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Salihlili 4 judocuya milli görev

Milli takıma birçok sporcu gönderen Salihli Belediyespor Judo Takımı hazırlık kampına 3 sporcu, 1922 Salihli Gençlik ve Spor Kulübü ise 1 sporcu yolladı.

Salihlili 4 judocuya milli görev
20.08.2020 11:33 | Son Güncelleme: 20.08.2020 11:46

Milli takıma birçok sporcu gönderen Salihli Belediyespor Judo Takımı hazırlık kampına 3 sporcu, 1922 Salihli Gençlik ve Spor Kulübü ise 1 sporcu yolladı.

Salihli Belediyespor Judo Takımının başarılı judocuları Ceren Yılmaz, Şilan Bitgin ve Aysun Ağdeve ile Salihli Gençlik ve Spor Kulübü judocusu Duygu Dirgen, Trabzon'da gerçekleştirilen ve 17 Ağustos tarihinde başlayan milli takım hazırlık kampına katıldı.

Judo Antrenörü Oktay Ayaz, Türkiye Judo Federasyonu'nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Ümit Bayanlar Milli Takım Hazırlık kampının 14 Eylül tarihine kadar devam edeceğini, sporcuların kampta kondisyon ve teknik antrenmanlar ile yeni sezon hazırlıklarını yapacaklarını söyledi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, milli takım forması ile Türkiye'yi temsil edecek olan Salihli Belediyespor ve Salihli Gençlik ve Spor Kulübü sporcularına başarılar diledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak Ekonomi
TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak
Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı 3. Sayfa
Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı Dünya
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti Dünya
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti
Alkollü çıkan taksiciyi yanındaki kadın kurtarmak istedi: Ben içirdim 3. Sayfa
Alkollü çıkan taksiciyi yanındaki kadın kurtarmak istedi: Ben içirdim
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
Son dakika: İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımızın yarın vereceği müjdeye ilişkin spekülasyonlara kulak asmayın
Son dakika: İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımızın yarın vereceği müjdeye ilişkin spekülasyonlara kulak asmayın
Koltuğunu sağlamlaştıran rektör, ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı
Koltuğunu sağlamlaştıran rektör, ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı
Erdoğan'ın vereceği müjdeye bir yorum da CHP'li Yavuzyılmaz'dan geldi: Türkiye, Zonguldak açıklarında doğal gaz buldu
Erdoğan'ın vereceği müjdeye bir yorum da CHP'li Yavuzyılmaz'dan geldi: Türkiye, Zonguldak açıklarında doğal gaz buldu
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
Fakirlere dağıtacağız yalanıyla bayramda 41 ton et toplayıp sucuk yaptılar
Fakirlere dağıtacağız yalanıyla bayramda 41 ton et toplayıp sucuk yaptılar
Marmara'da mahsur kalan kişinin tekneyi çaldığı ortaya çıktı! Kurtulduğuna pişman oldu
Marmara'da mahsur kalan kişinin tekneyi çaldığı ortaya çıktı! Kurtulduğuna pişman oldu
Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
TEM Otoyolu'nda ilerleyen araçtaki sürücü, yaptığıyla kazaya davetiye çıkardı
TEM Otoyolu'nda ilerleyen araçtaki sürücü, yaptığıyla kazaya davetiye çıkardı
Sergen Yalçın'dan Papiss Cisse'ye acil çağrı: Acele et, bana lazımsın
Sergen Yalçın'dan Papiss Cisse'ye acil çağrı: Acele et, bana lazımsın
Hiç mi vicdanın sızlamadı? Minik çocuğun 'yapay akciğer cihazını' çaldı
Hiç mi vicdanın sızlamadı? Minik çocuğun "yapay akciğer cihazını" çaldı
Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu
Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu
İstanbul Boğazı'na çamur aktı
İstanbul Boğazı'na çamur aktı
Son Dakika: HES uygulamasına riskli alan özelliği getirildi
Son Dakika: HES uygulamasına riskli alan özelliği getirildi
Dün 24 liralık düşüş yaşayan altının gram fiyatı yeni güne yükselişle başlamasının ardından 455 liradan işlem görüyor
Dün 24 liralık düşüş yaşayan altının gram fiyatı yeni güne yükselişle başlamasının ardından 455 liradan işlem görüyor
Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı
Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Babasının arabasını satarak kurduğu işte şimdi fabrika açmaya hazırlanıyor
Babasının arabasını satarak kurduğu işte şimdi fabrika açmaya hazırlanıyor
Kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döken cani damat sorguda döküldü: Ellerimle boğdum, gider kuyusuna attım
Kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döken cani damat sorguda döküldü: Ellerimle boğdum, gider kuyusuna attım
İzmir'de dağıtılan Atatürk büstü tartışmaya neden oldu
İzmir'de dağıtılan Atatürk büstü tartışmaya neden oldu
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Muharrem İnce Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Murat Boz Sezen Aksu Halit Ergenç Eser Yenenler
Spor Can Bartu Caner Erkin Fatih Terim Mecnun Otyakmaz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Adana Siirt Yunanistan Musa Orhan
Şu an buradasınız: Salihlili 4 judocuya milli görev - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.8.2020 12:20:37. #1.15#
title