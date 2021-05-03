Salih Uçan, hastaneye götürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Salih Uçan, hastaneye götürüldü

Salih Uçan, hastaneye götürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Aytemiz Alanyaspor'un başarılı oyuncusu Salih Uçan, Kasımpaşa müsabakasının 1. dakikasında sakatlandı.

Aytemiz Alanyaspor'un başarılı oyuncusu Salih Uçan, Kasımpaşa müsabakasının 1. dakikasında sakatlandı. Salih, elmacık kemiğindeki kırık şüphesiyle hastaneye götürüldü.

Süper Lig'in 39. haftasında oynanan Kasımpaşa- Aytemiz Alanyaspor müsabakasının 1. dakikasında Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Salih Uçan, sakatlanarak oyuna devam edemedi. Mücadelenin başlama düdüğüyle birlikte Hajradinovic ile girdiği ikili mücadele sonucu yerde kalan 27 yaşındaki futbolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sedyeyle oyun alanını terk etti. Başarılı oyuncunun elmacık kemiğinde kırık şüphesi ile ambulansla hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Salih Uçan'ın yerine 5. dakikada Davidson oyuna dahil oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Transferin gözdesi Salih Uçan, elmacık kemiğinin kırılması şüphesiyle ambulansla hastaneye götürüldü
Transferin gözdesi Salih Uçan, elmacık kemiğinin kırılması şüphesiyle ambulansla hastaneye götürüldü
Oyun dünyasını karıştıran olay! Fortnite geliştiricisi Epic Games'in Apple'a açtığı dava bugün görülecek
Oyun dünyasını karıştıran olay! Fortnite geliştiricisi Epic Games'in Apple'a açtığı dava bugün görülecek
Beşiktaş, Salih Uçan'a sezon sonunda imzayı attırıyor
Beşiktaş, Salih Uçan'a sezon sonunda imzayı attırıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Ersin Tatar Mustafa Şentop Antonio Guterres Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Müge Anlı Özcan Deniz Burcu Biricik Seren Serengil
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Hüseyin Göçek Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Salih Uçan, hastaneye götürüldü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 17:11:26. #1.16#

title