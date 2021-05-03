Salih Uçan, hastaneye götürüldü

Aytemiz Alanyaspor'un başarılı oyuncusu Salih Uçan, Kasımpaşa müsabakasının 1. dakikasında sakatlandı.

Aytemiz Alanyaspor'un başarılı oyuncusu Salih Uçan, Kasımpaşa müsabakasının 1. dakikasında sakatlandı. Salih, elmacık kemiğindeki kırık şüphesiyle hastaneye götürüldü.

Süper Lig'in 39. haftasında oynanan Kasımpaşa- Aytemiz Alanyaspor müsabakasının 1. dakikasında Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Salih Uçan, sakatlanarak oyuna devam edemedi. Mücadelenin başlama düdüğüyle birlikte Hajradinovic ile girdiği ikili mücadele sonucu yerde kalan 27 yaşındaki futbolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sedyeyle oyun alanını terk etti. Başarılı oyuncunun elmacık kemiğinde kırık şüphesi ile ambulansla hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Salih Uçan'ın yerine 5. dakikada Davidson oyuna dahil oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı