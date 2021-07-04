Salih Uçan Beşiktaş'ta
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Salih Uçan Beşiktaş'ta

Salih Uçan Beşiktaş'ta
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, orta saha futbolcusu Salih Uçan ile sözleşme imzaladı.

Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, orta saha futbolcusu Salih Uçan ile sözleşme imzaladı.

Aytemiz Alanyaspor ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından Beşiktaş ile görüşmelere başlayan Salih Uçan, 2+1 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı.

Salih Uçan, Alanyaspor formasıyla oynadığı 40 resmi karşılaşmada 3 gol atıp, 7 asist yapmıştı.

(İHA)

Salih Uçan Beşiktaş'ta
Salih Uçan Beşiktaş'ta
Salih Uçan Beşiktaş'ta
Salih Uçan Beşiktaş'ta

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Beşiktaş, Salih Uçan'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
Beşiktaş, Salih Uçan'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
Salih Uçan resmen Beşiktaş'ta
Salih Uçan resmen Beşiktaş'ta
Salih Uçan, Beşiktaş ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
Salih Uçan, Beşiktaş ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
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