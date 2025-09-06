Salih Özcan Beşiktaş'a mı geliyor?

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Salih Özcan'ı transfer hedefleri arasına aldı.

SALİH ÖZCAN BEŞİKTAŞ'A MI GELİYOR?

Beşiktaş, orta saha transferi için gözünü Almanya'ya çevirdi. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan'ı listesine dahil etti. Kulübün, yakın zamanda oyuncu için resmi adım atabileceği öğrenildi.

PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞME DURUMU

27 yaşındaki orta sahanın piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor. Salih Özcan'ın Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi gelecek yıl sona erecek. Bu durum, Beşiktaş'ın transfer sürecinde avantaj sağlayabilir.

DORTMUND KARİYERİ

Salih Özcan, Borussia Dortmund formasıyla bugüne kadar 86 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 2 asist yapan milli oyuncu, istikrarı ve oyun disipliniyle dikkat çekiyor.