Sakatlıkların biri bitiyor biri başlıyor! Fenerbahçe'ye hem iyi hem kötü haber - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakatlıkların biri bitiyor biri başlıyor! Fenerbahçe'ye hem iyi hem kötü haber

Haberler.com - Haberler | Spor

Sakatlıklarını atlatan Pelkas ve Ferdi Kadıoğlu, Pereira'nın şans vermesi halinde Frankfurt maçında sahada yer alacak. Sivasspor maçında sakatlanan Tisserand ve İrfan Can'dan iyi haber gelmedi. Yırtık tespit edilen 2 futbolcununda en az iki 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Dimitris Pelkas ve Ferdi Kadıoğlu'ndan gelen haber, Vitor Pereira'ya rahat bir nefes aldırdı. İki futbolcunun dönüşü Pelkas'ın dönüşü ise hücum hattında yaşanan sıkıntının çözülmesi açısından önemli bir avantaj olarak görülüyor.

Sakatlıkların biri bitiyor biri başlıyor! Fenerbahçe'ye hem iyi hem kötü haber

İRFAN 2 AYI GEÇECEK

Pelkas ve Ferdi'nin dönüşü sevindirse de Sivasspor maçında yaşanan sakatlıklar moral bozmuştu. Adalelerindeki sorunlar nedeniyle kenara gelmek zorunda kalan Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci'de yırtık tespit edildiği öğrenildi. Her iki oyuncunun da yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalmaları bekleniyor. Yaklaşık 3 haftadır forma giyeyemen İrfan, böylece toplamda 2 aya yakın bir süre sahalardan uzak kalmış olacak.

Sakatlıkların biri bitiyor biri başlıyor! Fenerbahçe'ye hem iyi hem kötü haber
Haberler.com - Spor Haberleri
Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep, Ersun Yanal'ın takımı Antalyaspor'u 2-0'la geçti

Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep, Ersun Yanal'ın takımı Antalyaspor'u 2-0'la geçti

 Mert Hakan ve İrfan Can'ın ayrılığını Başkan Ali Koç engelledi iddiası

Mert Hakan ve İrfan Can'ın ayrılığını Başkan Ali Koç engelledi iddiası
Yorumlar (1)
Emrah Tosunoglu:Şu irfancanı iyiki gs ye vermemişler adam geldiginden beri fb de dogru düzgün oynamadı kronik sakat falcao gibi 10 milyon euroya aldıydı fb tepe tepe kullansın şimdi
Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ertuğrul Gazi Devlet Bahçeli Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat
Spor Arda Turan Cristiano Okan Buruk
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hamid Karzai Süleyman Soylu Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sakatlıkların biri bitiyor biri başlıyor! Fenerbahçe'ye hem iyi hem kötü haber - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 10:32:14. #1.12#