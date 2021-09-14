Sakatlıkların biri bitiyor biri başlıyor! Fenerbahçe'ye hem iyi hem kötü haber

Dimitris Pelkas ve Ferdi Kadıoğlu'ndan gelen haber, Vitor Pereira'ya rahat bir nefes aldırdı. İki futbolcunun dönüşü Pelkas'ın dönüşü ise hücum hattında yaşanan sıkıntının çözülmesi açısından önemli bir avantaj olarak görülüyor.

İRFAN 2 AYI GEÇECEK

Pelkas ve Ferdi'nin dönüşü sevindirse de Sivasspor maçında yaşanan sakatlıklar moral bozmuştu. Adalelerindeki sorunlar nedeniyle kenara gelmek zorunda kalan Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci'de yırtık tespit edildiği öğrenildi. Her iki oyuncunun da yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalmaları bekleniyor. Yaklaşık 3 haftadır forma giyeyemen İrfan, böylece toplamda 2 aya yakın bir süre sahalardan uzak kalmış olacak.

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