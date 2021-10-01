Sakatlıklar peşini bırakmıyor! Galatasaray'da Sacha Boey, Çaykur Rizespor maçında yok
Galatasaray'da Sacha Boey uzun süren sakatlığın ardından Marsilya maçıyla sahalara dönmüştü. Karşılaşmada iyi bir oyun sergileyen Fransız bek, forma hasretini dindiremeden yine sakatlandı. 21 yaşındaki futbolcunun, sarı-kırmızılıların pazar günü oynayacağı Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.
Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, deplasmanda Marsilya'yla golsüz berabere kalarak gruptaki liderliğini korudu. Sarı-kırmızılılarda 1 aylık sakatlığının ardından sahalara dönen Sacha Boey talihsizlik bir sakatlık daha yaşadı.
ÇAYKUR RİZESPOR KARŞISINDA DEANDRE YEDLIN FORMA GİYECEK
NTV Spor'da yer alan habere göre; Yeniden sakatlanan Sacha Boey, Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek. Teknik Direktör Fatih Terim, Karadeniz ekibi karşısında sağ bekte DeAndre Yedlin'e görev verecek. Sezon başında Rennes'den transfer edilen Boey, Sarı kırmızılı formayı 7 maçta giydi.
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