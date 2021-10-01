Sakatlıklar peşini bırakmıyor! Galatasaray'da Sacha Boey, Çaykur Rizespor maçında yok - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakatlıklar peşini bırakmıyor! Galatasaray'da Sacha Boey, Çaykur Rizespor maçında yok

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray'da Sacha Boey uzun süren sakatlığın ardından Marsilya maçıyla sahalara dönmüştü. Karşılaşmada iyi bir oyun sergileyen Fransız bek, forma hasretini dindiremeden yine sakatlandı. 21 yaşındaki futbolcunun, sarı-kırmızılıların pazar günü oynayacağı Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, deplasmanda Marsilya'yla golsüz berabere kalarak gruptaki liderliğini korudu. Sarı-kırmızılılarda 1 aylık sakatlığının ardından sahalara dönen Sacha Boey talihsizlik bir sakatlık daha yaşadı.

ÇAYKUR RİZESPOR KARŞISINDA DEANDRE YEDLIN FORMA GİYECEK

NTV Spor'da yer alan habere göre; Yeniden sakatlanan Sacha Boey, Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek. Teknik Direktör Fatih Terim, Karadeniz ekibi karşısında sağ bekte DeAndre Yedlin'e görev verecek. Sezon başında Rennes'den transfer edilen Boey, Sarı kırmızılı formayı 7 maçta giydi.

Sakatlıklar peşini bırakmıyor! Galatasaray'da Sacha Boey, Çaykur Rizespor maçında yok
Haberler.com - Spor Haberleri
Diagne bildiğimiz gibi! Gırtlağını sıktığı futbolcuyu İstanbul'a davet etti

Diagne bildiğimiz gibi! Gırtlağını sıktığı futbolcuyu İstanbul'a davet etti

 Bir ekim günü edebiyat dersinde başlamıştı! Galatasaray Kulübü, bugün tam 116 yaşında

Bir ekim günü edebiyat dersinde başlamıştı! Galatasaray Kulübü, bugün tam 116 yaşında
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Mehmet Nuri Oğuzhan Asiltürk Süleyman Soylu
Magazin Cansu Dere Şafak Sezer
Spor Fatih Terim Oğuzhan Özyakup Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Sergen Yalçın Fahrettin Koca Tahir Büyükakın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sakatlıklar peşini bırakmıyor! Galatasaray'da Sacha Boey, Çaykur Rizespor maçında yok - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 17:13:13. #1.12#