Sakatlığını atlatan Alex Teixeira 11'e döndü - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakatlığını atlatan Alex Teixeira 11'e döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sakatlığını atlatan Alex Teixeira 11'e döndü

Karagümrük ile oynanan lig maçında sakatlanarak oyundan çıkan Alex Teixeira, milli takım arasında sakatlığından kurtuldu ve Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'e döndü.

Karagümrük ile oynanan lig maçında sakatlanarak oyundan çıkan Alex Teixeira, milli takım arasında sakatlığından kurtuldu ve Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'e döndü.

Fatih Karagümrük karşılaşmasında Beşiktaş formasını ilk kez giyen ve attığı golle galibiyeti getiren Alex Teixeira, bu mücadelede yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalmış ve antrenmanlara çıkmamıştı. Yoğun tedavi programı sonrasında iyileşen yıldız futbolcu, Yeni Malatyaspor karşılaşmasına yetişti ve ilk 11'de sahaya çıktı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Miralem Pjanic şova erken başladı! Yeni Malatyaspor maçının 7. dakikasında yaptığı asist siyah-beyazlıları mest etti

Miralem Pjanic şova erken başladı! Yeni Malatyaspor maçının 7. dakikasında yaptığı asist siyah-beyazlıları mest etti

 Kartal sahasında galibiyet hedefliyor! Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı başladı

Kartal sahasında galibiyet hedefliyor! Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı başladı

 Beşiktaş'ta Atiba ve Larin, Yeni Malatyaspor maçının kamp kadrosuna alınmadı

Beşiktaş'ta Atiba ve Larin, Yeni Malatyaspor maçının kamp kadrosuna alınmadı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Beren Saat Deniz Akkaya Kylie Jenner
Spor Kerem Aktürkoğlu Arda Turan Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Ekrem İmamoğlu Güzel Sözler Şans Oyunları Ali İhsan Su Cengiz Ergün Gazeteler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sakatlığını atlatan Alex Teixeira 11'e döndü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 20:35:56. #1.11#